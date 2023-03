Tiburón Sánchez sobre festejo de Henry en Clásico: 'Si alguien orina mi casa, sale sin un brazo'

Henry Martín causó polémicas en el Clásico Nacional al imitar el festejo de Cuauhtémoc Blanco, donde se arrodillan y simular orinar. Ahora Joel ‘Tiburón’ Sánchez aseguró que él no hubiera permitido algo así.

El exjugador de Chivas y América criticó el festejo de Henry Martín en el Clásico Nacional, pero criticó aún más a los jugadores de Chivas por dejarlo festejar así, asegurando que es una falta de respeto y él habría reaccionado de otra manera.

“El menos culpable fue quien hizo el festejo, no voy a nombrarlo, pero si das pie a que te orinen, pues de que te quejas, a mi si alguien me orina en mi casa, sale sin un brazo, sin un ojo, algo le arrancó, hablo de mi casa, ya no juego, pero antes mi casa era el estadio Jalisco y que alguien que te falte al respeto es algo delicado, no lo permitiría para acabar pronto”, comentó Sánchez en el programa de YouTube, “Quiero TV”

Al final América logró derrotar a su máximo rival en el Estadio Akron con un marcador contundente de 4-1 y aunque el festejo del delantero mexicano quedó en segundo plano, el exjugador mostró su molestia.

