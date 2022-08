Hugo Sánchez: 'Lamento profundamente que el Tata sea el DT del Tri'

Inconforme y se postula. Luego de que el técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, mostró su inconformidad sobre lo 'injusto' que fue la partida de Torrado de la directiva del Tri, Hugo Sánchez explotó y lamentó las declaraciones realizadas por el timonel.

Durante la mesa de debate de Futbol Picante de ESPN, el pentapichichi hizo ruido sobre la declaración del Tata y 'lamentó' que el argentino siga en las filas de la Selección, además, aprovechó para nuevamente postularse al banquillo Tricolor.

"Repito las mismas palabras que dijo el Tata: Yo lamento profundamente que el Tata Martino sea el director técnico de la Selección Nacional. Eso lo lamento profundamente. ¿Por qué el Tata Martino se mantiene y no dice 'me voy con Torrado'? Si despiden a Torrado, me voy también.

"No me gusta que un técnico que no sea mexicano esté en la Selección. Me encantaría que Víctor Manuel Vucetich sea el seleccionador de México para Qatar. Y si no, Miguel Herrera. Y si no es Miguel Herrera, sería yo", sentenció.

