Barros Schelotto sobre ausencia de Chicharito: 'Si el Tata cree que es lo mejor, está bien'

La ausencia de Chicharito en la Selección Mexicana ha generado ruido en todo el mundo debido a que es el máximo anotador histórico y se encuentra en un gran momento con Los Ángeles Galaxy.

En conferencia de prensa se le cuestionó a Guillermo Barros Schelotto sobre la ausencia del atacante mexicano, por lo que el estratega de Paraguay respaldó la decisión del Tata Martino sobre no convocarlo.

"Es una decisión del Tata que conoce a sus jugadores y es su idea. No hay nadie que sepa más que es él y si cree que es lo mejor para México, está bien. He leído de la situación y no sé qué haya pasado, pero si él está de acuerdo que es lo mejor, está perfecto", opinó.

Asimismo, Barros Schelotto defendió al estratega del Tri de las críticas, las cuales considera injustas debido a la carrera que tiene el argentino. Además, aseguró que la actuación en Qatar 2022 reflejará la realidad.

"Con la crítica que ha recibido, la cual puedes estar o no de acuerdo, y yo no estoy de acuerdo porque es un entrenador con una gran carrera y creo que la verdad se verá en el Mundial y por ahora solo son simple comentarios", indicó.

México se enfrentará en un partido amistoso a Paraguay en Estados Unidos. Será el último duelo del Tri previo a la Fecha FIFA de septiembre, donde se definirán la mayoría de los lugares para el Mundial.

