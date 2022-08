Tata Martino sobre la salida de Torrado: 'Me parece injusta, debía terminar este ciclo'

Previo al encuentro amistoso ante Paraguay, Gerardo Martino, Director Técnico de la Selección Mexicana, rompió el silencio para dejar ver su inconformidad ante la salida de Gerardo Torrado y su grupo de trabajo a falta de tres meses para el Mundial.

“Lamento profundamente la partida de Gerardo torrado, me parece muy injusta y si hubiera tenido la posibilidad de hacer algo porque terminara el proceso, lo hubiera hecho. No estuvo a mi alcance, pero lamento profundamente porque merecía terminar este ciclo junto con su gente. Está de más decir que no comparto una decisión de esta naturaleza a unos meses de la Copa del Mundo”, dijo en tono serio.

En esa misma línea, el timonel argentino señaló que mantiene un diálogo sano con Jaime Ordiales, actual director deportivo, aunque señaló que el directivo deberá adaptarse a la forma de trabajo que ha realizado el tricolor a lo largo de tres años y medio.

“Tengo buen dialogo con Jaime, lo conocí cuando él estaba en Querétaro. Lo primero que se me ocurrió decirle es que ni vaya muy bien o vaya muy mal esto, es injusto que se haga cargo de algo que tiene tres años y ocho meses de funcionamiento, él tiene que acompañar algo que puede gustar o no pero ya está funcionando, como hemos funcionado de forma similar en tres años y ocho meses, nadie me ha dicho algo de que tengamos que cambiar, en absoluto. Con cualquiera que hubiera venido, hubiéramos trabajado igual. Es lo que tengo que decir de tantos movimientos sísmicos que hemos tenido”, añadió.

