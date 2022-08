Tata Martino sobre las críticas al Tri: 'El partido molero se vuelve decisivo cuando no lo ganas'

Después de un verano con malos resultados, Gerardo Martino señaló que lo más importante el día de mañana es vencer a Paraguay, pues sabe que hay quienes priorizan los resultados a pesar de califican como ‘moleros’ los amistosos del Tricolor.

“Mañana, lo de siempre, primero ganar porque siempre ganar trae mejores consecuencias que no ganar y el partido molero a priori se vuelve decisivo cuando no lo ganas. Entonces primero ganar y después seguir intentando mejorar y recuperar nuestro juego para llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo”, dijo Martino

Por otra parte, el Tata se dijo consciente de que existe un ambiente pesimista en torno a la Selección Mexicana, sin embargo, consideró que dicha atmósfera negativa fortalecerá a los 26 elegidos para llegar con fuerza a la Copa del Mundo.

“El cumplir siento que estamos cumpliendo, hemos cumplido y seguiremos cumpliendo porque es el recorrido, no el último resultado. El que es pesimista respecto a esto no debería cambiar de opinión si en el Mundial nos va bien, no se puede cambiar de opinión en un ratito.

“El ambiente de pesimismo absoluto. Lo que tiendo a pensar es que eso fortalece al grupo internamente y como acá lo que determina la situación es cómo funciona el grupo, seguramente todo ese pesimismo nos hará llegar mucho más fortalecidos a una Copa del Mundo”, dijo tajante.

