Alexis Vega previo al Mundial: 'Me encuentro en el mejor momento de mi carrera'

A tres meses para que comience la Copa del Mundo, Alexis Vega aseguró que se encuentra en el mejor momento de su carrera, aunque eso no lo hace sentirse con un boleto seguro para Qatar 2022.

"Muy contento de poder estar representando a mi país, me encuentro en el mejor momento de mi carrera, he encontrado mucha madurez gracias a mi equipo Chivas, así que me siento pleno y trataré de disfrutar cada concentración y cada partido", dijo Alexis Vega.

“Sabemos que se habla mucho de los jugadores que a lo mejor tienen boleto seguro, pero estamos trabajando al máximo porque quedan tres meses y puede pasar cualquier cosa, uno debe estar metalizada para las buenas y las malas. En lo personal no me siento seguro, hay compañeros que también quieren estar, así que estoy esforzándome al cien”, añadió.

En esa misma línea, el jugador de Chivas rechazó que haya preferencia por las jerarquías, por lo que considera que cualquier elemento tiene posibilidades de estar en la lista final, incluido el debutante Emilio Lara.

“Sin duda alguna, jugador que está convocado, está en la pelea por un lugar en el Mundial. Emilio es un jugador que lo conozco de categorías menores y viene rebajando fuerte, ahora está con nosotros y está dispuesto a luchar por un lugar, el que esté en el mejor momento jugará”, concluyo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GONZALO PINEDA: 'EL PROCESO DE MARTINO HA SIDO MUY BUENO'