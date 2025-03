Hugo Sánchez tras ausencia de Ochoa con el Tri: 'Echo de menos a Memo'

Javier Aguirre dio a conocer la lista de convocados de la Selección Mexicana para enfrentar a Canadá en la semifinal de la Concacaf Nations League. Sin embargo, una de las decisiones que más llamó la atención fue la ausencia de Guillermo Ochoa, quien no fue considerado para la próxima fecha FIFA.

IMAGO7

Al respecto, Hugo Sánchez compartió su opinión en un programa de ESPN, asegurando que él sí habría convocado al arquero mexicano, a quien considera un símbolo del futbol nacional.

“Yo echo de menos a Memo Ochoa, es algo especial, siento que es un símbolo del futbol mexicano y creo que Javier debió haber hablado con él. Si no, yo sí hubiese hablado con Memo, y yo estaría considerándolo, pensado estar en el Mundial. Que él no lo considere, ya lo veremos, pero dejar a Memo en el olvido me parece no agradable, sobre todo por el curriculum de lo que significa México en las copas del mundo. Tener un mexicano con seis mundiales. Como en su momento fue la ‘Tota’ Carvajal. El cinco copas, pues el que Memo Ochoa esté en seis copas del mundo me parece interesante de cara al mundo futbolístico”, comentó el exdelantero del Real Madrid.

IMAGO7

Henry Martín debe ser valorado

Pero Ochoa no fue el único jugador cuya ausencia generó debate. Hugo Sánchez también cuestionó que Henry Martín no fuera convocado, asegurando que el delantero del América merece más reconocimiento dentro del Tri.

“Si Henry Martín se quedó en México y no fue a Europa, es para ser valorado y tomado más en cuenta. Si ahora no está convocado, siento que no se le está valorando. Creo que Henry está mostrando su liderazgo, personalidad como delantero y debe de estar en la Selección!”, afirmó.

IMAGO7

