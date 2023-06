Israel Reyes tras tercer lugar en Nations League: "No nos vamos conformes"

Se van inconformes. A pesar de que la Selección Mexicana se quedó con el tercer lugar del torneo, Israel Reyes reconoció que el Tri apuntaba para ser campeón, que atrás quedaron esas épocas en que con solo portar el uniforme nacional el rival ya eran superiores y ahora están obligados a meterle personalidad en cada partido.

"Creo que no nos vamos conformes, realmente se esperaba mucho más del equipo, estar en este torneo significaba prácticamente quedar campeón, estábamos haciendo muy bien las cosas entendiendo la idea clara del Profesor", declaró el defensa nacional.

"Pero considero que con el puro escudo ya no se gana, hay que poner otras cosas más por delante y estamos en deuda, pero tenemos que darle vuelta a la página", aseguró.

Por ello, haber fracasado en el intento y de la forma en que perdieron fue una sacudida emocional al tiempo en que pudieron confirmar que los rivales de la zona ya no son lo que solían ser hace un par de décadas.

"Pienso que sí fue un golpe de realidad, muchas selecciones se están poniendo a tope y nos han superado en varios aspectos, supongo que es momento, fue un golpe duro para nosotros que nos hizo ver en dónde estamos", declaró.

"Estás donde estás parado anteriormente por lo que has trabajado; pero supongo que no nos dábamos cuenta de que nos alcanzaron, y creo que ese fue un día en que no nos salieron las cosas y ellos se prepararon durante semanas", finalizó Israel Reyes.

