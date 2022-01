Jafet Soto sobre la Selección Mexicana: 'Hace mucho que se creen más de lo que son'

Jafet Soto, director técnico del Herediano de Costa Rica, hizo fuertes declaraciones este viernes previo al encuentro que sostendrá la Selección Mexicana ante los ticos en la cancha del Estadio Azteca el próximo domingo, en partido correspondiente a la eliminatoria mundialista de la Concacaf.

El estratega aseguró que el combinado tricolor se cree más de lo que es, y además mencionó que la afición de México no pesa en el Coloso de Santa Úrsula.

"Hace mucho que la selección de México se cree más de lo que es, no lo digo yo, entre líneas Héctor Herrera explica eso, que cuando llegan a jugar en Costa Rica el estadio pesa, cuando van a Honduras el estadio pesa, entonces reconoce que ellos mismos no pesan en el Estadio Azteca, porque la afición no pesa", mencionó en entrevista para Marca Claro.

Por otra parte, Jafet Soto destacó que México ya no 'pasa caminando' las eliminatorias.

"Las eliminatorias sencillas quedaron en el pasado, los mismos jugadores se han comido el cuento de que caminando van a ganar y así lo vimos en Jamaica, en donde México estuvo a nada de hacer un ridículo. Eso te da la credibilidad y el convencimiento de que puedes sacar algo en México", añadió.

Además, mencionó la importancia que tiene para los ticos este partido contra la Selección Mexicana.

"Es otra final para Costa Rica, creo que es determinante para nosotros el domingo sumar para seguir con ese sueño mundialista", indicó.

Concluyó expresando que a pesar de no hacer una buena eliminatoria, todavía siguen con vida.

"Costa Rica está realizando un cambio generacional y obviamente tenemos claro cuál es nuestra enfermedad. Ahorita estamos en una situación complicada, pero el fútbol es tan bondadoso que todavía estamos con vida", finalizó.

