Tata Martino: 'Tenemos que ser más contundentes para no sufrir los partidos'

La Selección Mexicana sufrió para vencer a Jamaica pese a que dominó el partido en Kingston, pero para Gerardo Martino, director técnico del tricolor, ganar los partidos con mayor claridad es una de sus prioridades, sobre todo cuando México juegue de local como lo hará ante Costa Rica y Panamá.

"Es una búsqueda que tenemos, nos gustaría ganar los partidos como aquel de Honduras en casa, pero lamentablemente no lo hemos podido hacer y el ejemplo más claro son los dos juegos contra Jamaica, así que es una materia pendiente que tenemos, tratar de que los partidos que controlamos con autoridad no tengamos que sufrirlos y no tengamos que revertir el resultado. Es una tarea pendiente", dijo tajante.

Aunque la victoria fue sellada hasta las últimas instancias, el ‘Tata’ Martino consideró que México fue superior a Jamaica a lo largo de todo el encuentro.

"Creo que el partido lo ganamos muy bien, lo controlamos en su totalidad, padecimos un gol fuera de contexto y continuamos jugando de la misma manera y hasta conseguir el resultado en los últimos minutos, como pudo ser antes.

"Creo que a nivel colectivo hicimos buen partido, lo controlamos totalmente cuando estábamos 11 vs 11, antes del gol y después de gol. Si, carecimos de precisión para poder convertir los desbordes que generamos, pero creo que el rendimiento colectivo es bueno para mi gusto", añadió.

A pesar del triunfo, la Selección Mexicana se verá presionada por conseguir dos victorias como local ante Costa Rica y Panamá, situación de la que se dice consciente Martino y sus jugadores.

“Lo dije antes, al grupo en otra sintonía, con la frescura de un año que empieza y la verdad que había visto una semana buena de trabajo y no hay ninguno de los que estemos acá que no estemos al tanto de lo que los jugamos en los próximos dos partidos, puede ser la clasificación o complicarnos la calificación a la Copa del Mundo", señaló.

