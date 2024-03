Jaime Lozano motivado para la Final de Nations League: 'La tercera va a ser la buena'

"La tercera va a ser la buena para nosotros", "En esta ciudad honestamente nos sentimos como el local"; esas fueron algunas frases de Jaime Lozano que confirman que la motivación del Tricolor está a tope previo a encarar la Final de la Nations League ante el Bicampeón, Estados Unidos.

"Creo que somos dos equipos que nos respetamos, que nos hemos enfrentado muchísimas veces y queremos ganar y lo decía, la información, en este momento y en esos tiempos, está al alcance de todos, entonces creo que también depende muchos los partidos, de salir con la tensión, la concentración a tope valientes, cuando tienes que ser valiente e inteligentes cuando no lo meten la situación”, comentó el Jimmy.

Sobre la polémica que se generó por la no participación de Santiago Giménez ante Panamá, el estratega aclaró que entiende la frustración de su jugador, pero que no duda en sus capacidades y en lo bien centrado que está.

"La verdad es que no lo guarde, cómo voy a guardar uno de los mejores juegos que la selección para un partido siguiente, uno inmediato, aunque sea una final, hubo cuatro compañeros que nos obligaron hacer cambios por situaciones especiales y tan claro como eso, él obviamente siente frustración por las ganas de entrar de ayudar, pero hasta ahí", apuntó.

"Conozco a Santi, Santi me conoce y lo hemos hablado, no hay más, no hay nada, no hay mucho que decir, porque además de ser un gran jugador, es un gran muchacho, está demasiado bien asesorado, entonces eso, a mí como técnico, el cuerpo técnico y a los compañeros, nos ayuda mucho que los jugadores bien asesorados y él en casa sobre todo tiene tienen los mejores ejemplos que pueda tener un ser humano", afirmó Lozano.

