Javier Aguirre: 'Gerardo Martino se ha ganado el beneficio de la duda'

A pesar del mal funcionamiento, para Javier Aguirre, el Tata Martino tiene el beneficio de la duda al menos hasta el Mundial de Qatar 2022.

"Creo que Gerardo (Martino) se ha ganado el beneficio de la duda en aras de que ya lleva un tiempo, de aquí al Mundial yo lo mantendría", mencionó para TUDN.

De igual forma, el Vasco espera que se respeten proyectos y también reveló que no pudo ver el empate vs Estados Unidos.

"No pude verlo, he leído mucho, vi las mejores jugadas, pero prefiero que se respeten los proyectos, imagínate ahora tiene un camino recorrido y no tiene mucha lógica, entiendo los estados de ánimo y la frustración de ganarle a los americanos 4-0 en el Azteca, pero no es fácil", agregó.

