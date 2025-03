Javier Aguirre tras victoria sobre Canadá: "Fue un partido igualado, el marcador no refleja la realidad"

Tras la victoria de México 2-0 sobre Canadá, Javier Aguirre ofreció su análisis del encuentro, destacando tanto los méritos del equipo como las dificultades que enfrentaron a lo largo del partido.

A pesar del marcador contundente, el estratega mexicano fue claro al señalar que el juego estuvo mucho más parejo de lo que reflejó el resultado final.

"Fue un partido igualadísimo. Encontramos el primer gol en los primeros segundos y eso te da mucha energía", comentó Aguirre en conferencia de prensa.

Raúl Jiménez celebra | IMAGO7|

Sin embargo, Aguirre también reconoció que Canadá tuvo oportunidades de marcar, subrayando que el marcador no fue justo en su totalidad: "No le resto mérito a Canadá, quizá el marcador no lo refleja… Sería injusto dejar a uno de los dos fuera". Esta reflexión dejó claro que el Vasco.

Sobre la alineación que incluyó a Raúl Jiménez y Santiago Giménez juntos en la delantera, Aguirre mostró su confianza en esta fórmula. "Es una buena fórmula", afirmó

Con este resultado, México avanzó a la final de la Nations League, donde enfrentará a Panamá. Sin embargo, Aguirre dejó claro que, aunque la victoria fue significativa, el equipo tiene claro que aún hay margen de mejoría.

Raúl Jiménez junto a Santiago Giménez | MEXSPORT|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Raúl Jiménez se acerca a Cuauhtémoc Blanco en la tabla de goleadores históricos del Tri