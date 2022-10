JC Osorio sobre el Tata: “Creo que el señor es un hombre de futbol con mucha experiencia"

Juan Carlos Osorio, exentrenador de la Selección Mexicana, hizo su debut como analista en dl programa de Futbol Picante, donde habló y alabó dl trabajo hecho por el Tata Martino, no sólo con del Tri, sino también a lo largo de su carrera.

“Creo que el señor Martino es un hombre de futbol con mucha experiencia, ha dirigido grandes jugadores, y sabrá sacar el mayor provecho (del Tri)”, comentó Osorio en la mesa de debate.

"El señor Martino es un hombre de futbol con mucha experiencia". Las palabras de Juan Carlos Osorio sobre el actual ténico de México pic.twitter.com/hYSnCCk40z — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 19, 2022

Asimismo, el técnico colombiano fue cuestionado si fue criticado por su nacionalidad mientras dirigía a la México. “Lo expresé estando acá, aquí hay técnicos mexicano y hombres de futbol que merecen esa oportunidad, obviamente no tengo nada xenofóbico, si viene un extranjero que vaya a mi país a aportar, bienvenido sea; fue lo que yo traté de hacer acá, pero cuando a uno le llega la oportunidad, uno no puede decir, ‘yo no quiero ir porque ya hay muchos allá’”

De igual forma reconoció que la afición mexicana es extraordinaria, desde la gastronomía, la cultura, sin embargo reconoció qué hay cosas que se deberían cambiar, tal como el fogueo de los futbolistas entre los 18 y 24 años de edad.

