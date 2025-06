Jeremy Márquez manda mensaje tras ser cortado del Tri para Copa Oro

Jeremy Márquez demostró autocrítica al hablar sobre su no inclusión en la lista final de la Selección Mexicana para la Copa Oro.

El jugador de Atlas disputó sus últimos minutos con el Tri en el amistoso ante Turquía, dejando buenas sensaciones en la cancha antes de incorporarse a la pretemporada con los rojinegros.

“Por algo no estoy en la lista, me queda más que trabajar. Seguir trabajando, me toca presentarme con Atlas, tratar de mejorar en todos los aspectos. En lo futbolístico, en lo personal, esto le sirve de experiencia, seguir trabajando es la única manera de sobresalir”, expresó.

|

Lejos de mostrar frustración, Márquez optó por convertir la experiencia en una motivación para seguir creciendo.

“Esto me sirve para agarrar más fuerzas, jamás bajé la mirada. Si sigo trabajando de la misma manera, yo sé que voy a estar acá y seguir mejorando”, argumentó.

