Jesús Corona sobre el Oro olímpico en Londres 2012: 'Estaba seguro que lo íbamos a conseguir'

El futbol mexicano ha vivido momentos dolorosos; sin embargo, los Juegos Olímpicos de 2012 son, hasta el momento, el logro más importante para el balompié nacional.

A 10 de años de distancia de aquella tarde dorada en Wembley, José de Jesús Corona, medallista olímpico y capitán de aquella selección histórica, reconoció que siempre supo que el cuadro nacional se bañaría de gloria.

“No, la verdad estaba convencido de que lo íbamos a conseguir. Si bien, por ejemplo, estábamos abajo en el marcador en ese partido contra Japón, había confianza porque el equipo se había repuesto en otros momentos complicados”, dijo Corona en exclusiva a RÉCORD.

Aunque el capitán soñaba con alcanzar la presea dorada, no fue sino hasta después de vencer a Japón en las Semifinales cuando realmente supo que el 11 de agosto sería una fecha histórica para ellos y para todo el futbol mexicano.

"Había convencimiento y me di cuenta cuando terminamos el partido contra Japón. Veníamos de regreso de Wembley a la villa, estábamos escuchando el juego de Brasil y todos decían ‘Que toque Brasil, queremos jugar contra Brasil’ y desde ahí te das cuenta de ese convencimiento.

"Cuando se da el partido todos festejaron porque los queríamos como rivales, entonces desde ahí se sabía, había una muy buena atmósfera. Además, fue importantísimo el cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Tena por darnos esa confianza y en sacar la mejor versión de cada uno de nosotros", agregó.

Es así que, en el ocaso de su carrera, ‘Chuy’ Corona recuerda con alegría el día en que México superó a las estrellas brasileñas en Wembley.

UNA MEDALLA LLENA DE ORGULLO

Sin importar su exitosa carrera, Jesús Corona no pierde la humildad y a 10 años de haber conquistado la medalla de oro en Londres 2012, el arquero de Cruz Azul se dice orgulloso de formar parte de la historia del futbol mexicano.

“Lo recuerdo con mucho orgullo y satisfacción. Primeramente, mi agradecimiento con la gente que me dio la oportunidad de pertenecer a esa selección Olímpica, al profesor Tena que desde el primer momento cuando me dijo personalmente me motivó bastante.

“Además, creo que, siendo capitán, siendo refuerzo y obteniendo la medalla de oro, que fue algo histórico que me llena de mucho orgullo. Se completó un gran equipo, un equipo ganador porque en ese proceso prácticamente se ganó todo en lo que se participó, desde juegos panamericanos, Toulon, Preolímpico y concluyó con El Oro que fue algo muy bonito”, comentó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HÉCTOR HERRERA: 'SI YO FUERA DT DEL TRI LLAMARÍA A CHICHARITO Y CARLOS VELA'