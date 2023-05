Jesús Martínez sobre Diego Cocca: "No tenía el perfil para Selección"

La noche de este martes el Presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, estuvo en entrevista con José Ramón Fernández en el programa de Futbol Picante, donde aprovechó el espacio para dar su opinión sobre la designación de Diego Cocca.

Martínez contó cómo fue la elección de Diego Cocca, aunque para él no cumplía con el perfil que se necesitaba tras la salida de Gerardo "Tata" Martino y rumbo a la Copa del Mundo del 2026.

"No, para mí no (Diego Cocca es el perfil). No es la visión que hablamos, porque creamos los perfiles no nada más para el técnico de la selección mexicana, sino para la Sub-23, para la directiva, para todos los puestos, para los directivos… El problema es que la Selección Mexicana es de la gente, en la FMF sabemos la estructura y la Liga MX, es lo que peleamos, la Selección sí es de la gente. Trato de expandirlo, darle otro tipo de apertura al Tricolor", comentó.

Martínez también compartió su experiencia con Marcelo Bielsa, a quién él impulsó para tomar las riendas de la Selección Mexicana "Bielsa quería ser entrenador, no sabes el proyecto que traíamos, impresionante. Estaba emocionado con lo que teníamos", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONCACAF NATIONS LEAGUE 2023-24: HORARIO DEL SORTEO, BOMBOS Y FORMATO