Joaquín Beltrán sobre Orbelín Pineda: 'Tenía cosas distintas al grado que aceleró su proceso'

Orbelín Pineda se ha convertido en un hombre fundamental tanto en Selección Mexicana como en Cruz Azul, pero el buen desempeño del futbolista era de esperarse. Y es que si alguien conoce bien al guerrerense es Joaquín Beltrán, quien en diciembre de 2014 se convirtió en director deportivo del Querétaro, equipo donde en agosto de ese año debutó Pineda, y desde entonces ya mostraba gran talento.

“Tenía cosas distintas, potencia, velocidad, capacidad de tomar decisiones en momentos críticos del juego, en ese aspecto siempre notamos esa situación, al grado que aceleró su proceso, debutó muy joven por esa gran capacidad que mostró desde muy joven en Gallos y fue pieza fundamental de un equipo que quiso trascender; llamó la atención de un equipo como Chivas y terminó yéndose para allá.

“El crecimiento de Orbelín fue muy bueno sobre todo por la estructura que teníamos en fuerzas básicas, por el respaldo que le dimos y veíamos que tenía una proyección importante”, dijo a RÉCORD.

Pero Orbelín no es el único jugador que genera orgullo en Beltrán y los integrantes de aquella directiva, pues Luis Romo es otro jugador producto de esas fuerzas básicas del Querétaro.

“Siempre visualizamos esa capacidad de él, de Luis Romo, que estuvieron en fuerzas básicas y tuvieron un crecimiento importante, y en los dos casos, pero particular de Orbelín, siempre estuvimos convencidos que de mantener los pies en la tierra y de enfocarse de lleno en su carrera podía lograr eso y más, me da gusto la trascendencia que ha tenido, la frialdad no solo del penal que tiró porque además así los tira casi siempre, sino la tranquilidad que se le ve en la cancha para tomar decisiones, lo veo maduro y tranquilo.

"Orbelín y Luis son la bandera de un trabajo muy profesional que se desarrolló en fuerzas básicas en ese periodo en Gallos, y me da muchísimo gusto porque fue un trabajo bien profesional y verlos crecer sin duda llena de muchísima satisfacción”, expresó.

TUVO PREPARACIÓN COMPLETA

Pero el trabajo que aquella directiva de Gallos Blancos con Orbelín Pineda, no se quedó sólo en la cancha, pues Joaquín Beltrán compartió que tuvo preparación para su trato con la prensa, así como un plan de ahorros con el que pudo comprar una casa.

“Cuando llegamos a Querétaro a trabajar Orbelín era de los chavos que estaban en las fuerzas básicas y veíamos una buena proyección. Es un muchacho muy tranquilo, que tiene muy bien estructurados los valores de su casa, una casa humilde de Guerrero y conforme fue avanzando su carrera comenzamos a tratar de ayudarle un poco con el manejo de redes sociales, de los medios de comunicación, poder hacer entrevistas que se ponía nervioso, le costaba trabajo, después en el contrato estructuramos un esquema donde él pudiera ir ahorrando y pudiera comprarse una casa para él y sus papás, y después se vino la venta al Guadalajara”, dijo a RÉCORD, al tiempo en que comentó que “todos los chavos tenían que tomar un curso de preparación, pensando en que tuvieran proyección en Primera División y supieran cómo manejarse en una entrevista, la postura que tenían que tomar, que entendieran que las redes sociales es un tema delicado si no lo haces con precaución y Orbelín siempre fue muy abierto”, explicó.

