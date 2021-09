Presidente de Fepafut: 'México está en el top 5 de selecciones a nivel mundial'

Federación Panameña de Futbol, Manuel Arias, destacó la calidad que tiene la El presidente de la, Manuel Arias, destacó la calidad que tiene la Selección Mexicana, su próximo rival en las eliminatorias mundialistas, conjunto que dijo está en el Top 5 mundial.

Después de haberse impuesto ante su similar de Jamaica, los caneleros están por medirse ante el Tri, escuadra que Arias consideró está entre las mejores del mundo y que cuenta con recursos que los suyos no tienen, pero aseguró jugarán con humildad para intentar sacar un resultado favorable.

"México es una selección probablemente Top 5 del mundo en mi parecer, es una selección que tiene un cuerpo técnico amplio, muchos recursos que no tiene una nación como Panamá, además tiene muchos legionarios y nacionalizados que nosotros no tenemos acá, aquí somos todos panameños, no hay argentinos, pero bueno, son parte de las cosas, y vamos con humildad y de a poquito”, declaró para TUDN.

Además, aceptó que el jugar contra los mexicanos les funciona para medir la evolución que han tenido como selección, y aunque dejó en claro que les será complicado ‘avasallar’ a este rival, esperan sorprender con su desempeño en la cancha, tal y como lo han hecho hasta el momento, pues dijo nadie esperaba que Panamá marchara como sublíder de su grupo.

"México es el gigante de la Concacaf, es una realidad, no solo es la federación que tiene más recursos, más jugadores afuera, es la liga que mejor paga en la Concacaf y eso se demuestra, hoy después de dos partidos México va a la cabeza. Creo que nadie esperaba que Panamá estuviera en segundo pero todo mundo esperaba que México estuviera en primero y está en primero", manifestó.

