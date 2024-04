Jonathan Dos Santos se retira de la Selección Mexicana y se enfocará en América

Jonathan dos Santos confirmó su retiro de la Selección Mexicana, se enfocará plenamente en el Club América. El medio de contención, formó parte del equipo mexicano en el Mundial de Rusia 2018 bajo la dirección de Juan Carlos Osorio, compartió sus razones para tomar esta determinación.

“Te soy sincero, mi prioridad es el América, de aquí hasta que me retire es cierto que la selección me ha dado muchísimo, en este momento de mi carrera, ya tengo 34 años ya no soy un joven, siento que le tengo que dar todo al América, tanto el presidente y directiva me han demostrado apoyo, sin venir jugando un año y medio, y que me volvieron a renovar y que confiaron en mí”, dijo en zona mixta.

El jugador destacó el apoyo recibido por parte del presidente y la directiva del América, quienes renovaron su contrato a pesar de un año y medio sin jugar debido a lesiones. Esta muestra de confianza ha sido fundamental para la decisión de Dos Santos de centrarse en su club y dar lo mejor de sí mismo en esta etapa de su carrera.

“Estoy agradecido y por eso decidí no ir a selección, es cierto que tuve contacto con Jimmy, les comenté mi sentir que no era el momento, aparte, hay una gran selección, grandes jugadores siento que yo no tengo nada que hacer ahí están en un gran proceso”, argumentó.

Sin embargo, el jugador considera que es momento de enfocarse en su club, y no cortar procesos de los jóvenes futbolistas

“No sé si llegue al Mundial sinceramente, no lo tengo en mis planes. Siento que en Selección mi posición está más que cubierta y no quiero cortar el proceso de los jóvenes, mi prioridad es el América y voy a dar todo por estos colores”, finalizó.

