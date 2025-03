Jorge Sánchez manda mensaje a Javier Aguirre por borrarlo del Tri: “Yo fui fundamental”

La Selección Mexicana consiguió el primer gran logro en la tercera etapa de Javier Aguirre en el Tri, pero a pesar de haber regresado a casa con la Nations League no todo en alegría en el torno del la selección y jugadores que quedaron fuera de la convocatoria como Jorge Sánchez, quien expresó su molestia con el Vasco.

Jorge Sánchez no fue convocado con el Tri | IMAGO7

En entrevista con TUDN, Jorge Sánchez no ocultó su malestar al haber quedado fuera de la convocatoria de Javier Aguirre para el Final Four de Nations League, mencionando que él fue parte fundamental para que el Tri pudiera ganar ese título.

“Sí me deja con un sabor medio amargo de que yo pude estar en ese campeonato porque al fin al cabo, yo fui una parte fundamental también para estar en esas finales porque por mi también se pasó. Gracias a Dios un gol tuve y tuvimos una gran actuación entre todos los compañeros, y yo realmente creía que iba a estar ahí”, mencionó Jorge Sánchez.

Jorge Sánchez era habitualmente convocado al Tri | IMAGO7

Jorge Sánchez respeta la decisión de Javier Aguirre de ‘separarlo’ del Tri

Pesé a que la no convocatoria lo tomó por sorpresa y le dolió bastante ser excluido de la Selección Mexicana, Jorge Sánchez respeta las decisiones que toma Javier Aguirre, sin embargo, señala que vive un excelente momento en Cruz Azul y bajo su consideración, merecía ser llamado.

“Para ser honesto me sorprendió bastante no estar en la convocatoria, me dolió bastante porque yo vengo haciendo las cosas muy bien, mis estadísticas lo dicen. Estamos levantando como equipo, estamos haciendo las cosas muy bien y de verdad que sí me sorprendió bastante. Al fin y al cabo el ‘Vasco’ es el que tiene esas decisiones, es el que sabe, es el responsable de por qué no fui, por qué sí fui.

Jorge Sánchez marcó gol a Honduras para avanzar al Final Four | IMAGP7

