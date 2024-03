¿Julián Quiñones extrañó a Diego Valdés en la Selección Mexicana? Expertos analizan al Tricolor

Luego de la goleada de la Selección Mexicana sobre Panamá en las Semifinales de la CONCACAF Nations League, expertos de RÉCORD analizaron al equipo de Jaime Lozano. En dicho debate, Alejandro Gómez, director general, señaló que en el equipo que dirige 'Jimmy' no hay un jugador con las características de Diego Valdés, futbolista del América.

Luego del pase de México a la Final contra Estados Unidos, el esquema de juego de Lozano en los primeros minutos de las Semifinales fue cuestionado. Y es que antes del gol de Edson Álvarez, los centroamericanos tenían cierto dominio sobre el Tricolor.

Ante esto y por la falta de ideas en ataque, el director general de RÉCORD, Alejandro Gómez, señaló que es preocupante que en México no haya un solo jugador con las características ofensivas de Diego Valdés.

Y es que de acuerdo con Alejandro, Julián Quiñones 'sufrió' durante el duelo ante los panameños, pues ya que en un mediocampo en el que estaban Luis Chávez, Edson Álvarez y Erick Sánchez, no encontró a alguno con la capacidad de desequilibrio que tiene su compañero en las Águilas.

"¿Qué intentó hacer bien y no le salió? A mí eso sí me preocupó. Cuando empieza el partido y Julián Quiñones, tirado a la izquierda, cree que está en el América y dice '¿con quién me voy a asociar dónde está Valdés?' y no no había nadie su alrededor, ahí si se ve que falta muchísimo trabajo", comentó Alejando Gómez.

A pesar de esta situación, Julián pudo marcar su primer gol oficial con la Selección Mexicana. Tras recortar hacia adentro en el área rival, el delantero naturalizado venció sin complicaciones al arquero rival y puso el 2-0 en la pizarra.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: "A SANTIAGO GIMÉNEZ NO LE ALCANZA EN SELECCIÓN MEXICANA", EXPERTOS SOBRE 'BEBOTE' CON MÉXICO