Julián Quiñones, feliz por primera titularidad y primer gol en Selección Mexicana

Sin palabras después de anotar su primer gol con la camiseta de la Selección Mexicana. Julián Quiñones pudo expresar muy poco al final del partido aunque aseguró que es un logro importante en su carrera.

"¿Qué te digo? todo lo que tengo de sentimiento para decir creo que en este momemto no se me salen las palabras, primer partido de titular y primer gol es muy importante para mí y mi carrera, creo que se me dio, creo que he cumplido y le doy gracias a Dios y a la familia esto es para ellos, seguirmemos luchando", comentó en entrevista con TUDN.

Sobre el Clásico de la Concacaf ante Estados Unidos, a quienes quieren quitar del trono de la Nations League, comentó que el Tri está en buen momento y ahora solo toca recuperarse para estar al cien el próximo domingo.

"Claro que es importante el resultado que sacamos por como se mostró el equipo, sólido atrás y sólido adelante, y la contundecia, hoy se metieron tres goles, debemos estar en esta forma y ahora a descansar para enfrenar la Final", apuntó.

"Creo que a mí siempre me gusta jugar con rivales fuertes y Estados Unidos es uno de ellos, vamos a salir de la mejor forma para llevarnos ese título; y con la ayuda de Dios que nos vaya bien", finalizó Julián Quiñones.

