Julio Furch sobre jugar con el Tri: 'Sería un broche de oro para mi carrera'

Julio Furch es uno de los delanteros históricos en el futbol mexicano, quien además sueña con ponerse la playera del Tri.

El goleador rojinegro se encuentra en proceso de naturalización, por lo que jugar con nuestro país sería cerrar con broche de oro su carrera.

"México me ha dado muchísimo. Me dio a mi hija, la mayor parte de mi carrera la he hecho aquí. Ya llevo más tiempo jugando en México que en Argentina; sería algo muy lindo poder representar a México. Sería un broche de oro para mi carrera, estamos en el proceso (de naturalización) y ojalá pueda cumplirse", mencionó para TUDN.

De igual forma, el argentino analizó el grupo de México en Qatar 2022 y aseguró estar indeciso por el cruce con la Albiceleste.

"Es un grupo muy parejo, creo que será fundamental como arranquen (contra Polonia) y el segundo partido será (igualmente) parejo. Los dos equipos tienen grandes jugadores que pueden competir de igual al igual; Argentina tiene un equipo lleno de confianza. Mi corazón no sabe dónde va a estar", agregó.

