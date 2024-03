Julio González no se desespera a pesar de ser la tercera opción para la portería mexicana

No tiene prisa y es consciente que hoy es la tercera opción de Jaime Lozano, ese es el mensaje que dejó Julio González en conferencia previa a la Final entre México y Estados Unidos.

“La verdad creo que tengo experiencia en tener paciencia, en tener mucha resiliencia en mi puesto y en la portería, aquí juega uno, los demás tenemos que esperar y apoyar y creo que tenemos un gran grupo de jugadores, tenemos una gran relación todos los porteros y todos queremos jugar, queremos poner la decisión difícil a la profe Jimmy, pero así, los que no jueguen, apoyamos. Yo estoy preparado siempre y es un privilegio entre los 23 mejores de México”, aseguró el guardameta.

El portero hizo ver la importancia de la fraternidad y buen ambiente que debe de existir en el grupo pues consideró que desde ahí se ganan títulos.

“Yo me preparo todos los días para estar a disposición técnico, la realidad es que los tres somos muy capaces; a Memo me ha tocado este último año conocerlo y aprender de él, es un gran ejemplo para todos los porteros en México y con Mala, creo que los dos vimos muy buen presente en el fútbol mexicano, él acaba de ser campeón y yo trato de mantener mi regularidad y tener buenos partidos, estamos a disposición del cuerpo técnico y cuando me toque hacerlo, hacerlo de la mejor manera y si no, apoyar y sumar al grupo, que creo que los grupos son los que te llevan a los campeonatos”, declaró González.

