La delantera del América, Katty Martínez, habló sobre la mala actuación de la Selección Mexicana Femenil en el premundial que se realizó en Monterrey.

En entrevista para ESPN, la goleadora consideró como un duro golpe para el futbol femenil el haber quedado fuera del Mundial del 2023 en Australia y de los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Es un golpe fuerte para todas nosotras por lo que se venía haciendo y por todo el trabajo que teníamos detrás, pero no creo que sea un paso hacia atrás, es un golpe de realidad y es un golpe fuerte para seguir trabajando más, no creo que nos tumbe, no creo que nos baje de ninguna manera de nivel de absolutamente nada, obviamente es muy difícil no estar en un Mundial y en unos Juegos Olímpicos y más porque nos interesa poner a México en lo más alto", sentenció.

La número 9 de las azulcremas, consideró que pese a los momentos negativos que el futbol femenil vive dentro y fuera de la cancha, pueden continuar creciendo así como ha sucedido desde hace 5 años cuando se creó la Liga MX Femenil y se alegró por la llegada de jugadoras como Jennifer Hermoso y Aurelie Kaci.

Finalmente, 'Katty Killer' aseguró que se encuentra recuperándose de una lesión muscular además del difícil momento que atraviesa por el fallecimiento de su abuela.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: OLYMPIQUE DE LYON: JUGADORES DEL EQUIPO FUERON ATACADOS POR UNAS ABEJAS