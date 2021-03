Luca Martínez Dupuy: 'México nos dio techo y comida hasta hoy, por eso el cariño'

Luca Martínez Dupuy solo pasó tres años de su vida en México antes de marcharse a Argentina, tierra natal de sus padres, pero fue tiempo suficiente para tomarle un gran cariño a nuestro país.

Nacido en San Luis Potosí, Martínez Dupuy es hoy titular y goleador en el cuadro Sub 20 de Rosario Central y espera poder representar a la Selección Mexicana por lo que le ha dado México a él y a su familia.

"Mi papá estuvo ocho años allá, México nos dio un techo y un plato de comida hasta hoy. Sus mejores años como futbolista fueron en México y por eso el cariño que tengo por el país y las ganas de representarlo", declaró en entrevista para Bolavip.

Hay festejos que quedarán guardados para siempre en el corazón: @Lmartinezdupuy , delantero de @CARCoficial, marcó su primer gol con la camiseta del Canalla y lo celebró con una dedicatoria especial... #EstoEsPasión, vivila con nosotros pic.twitter.com/mKYfEcDDqo — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) February 18, 2021

De momento la decisión no está tomada completamente, ya que también ha tenido acercamientos con la selección de Argentina.

"Todavía no está decidido al 100 por ciento, pero sí que sepan que voy a dejar la vida por la Selección porque así lo siento, representar a un país no es ir de fiesta, es tener atrás toda la historia y a un país entero.

"Siento muchísimo apoyo, el cariño que me están brindando por representar a la Selección, por eso voy con muchas ganas porque no me lo esperaba, es hermoso tanto cariño", aseguró.

El delantero fue considerado por Jaime Lozano en la lista previa de 50 jugadores para el Preolímpico, pero quedó fuera de la convocatoria final.

