Luis Flores sobre el nombramiento de Diego Cocca: "Me gustaría un entrenador mexicano"

Diego Cocca no es el técnico idóneo para la Selección Nacional, esto para Luis Flores, mundialista mexicano en 1986, quien aclaró que no es un tema de capacidad, sino que él habría preferido que el Tricolor fuera dirigido por un timonel mexicano.

Y es que a decir del exdelantero, canterano de Pumas, lo ideal habría sido un técnico mexicano o formado en México. Además de que dijo que las decisiones que se han tomado solo demuestran que lo importante es la economía y no el deporte.

"No me gusta, pero no porque no sea buen entrenador, sino porque me gustaría un entrenador mexicano o hecho en México, es un tema de nacionalidad para mí. No me gusta cómo están llevando el futbol, es un negocio que la verdad se ha globalizado mucho. Ojalá pensaran que lo deportivo va a dar el negocio y no al revés", dijo a RÉCORD.

En tanto, el exdelantero compartió que el representativo mexicano que fue a la pasada Copa del Mundo de Qatar, para él, era evidente que no destacaría sobre todo porque se le dio preferencia a la situación comercial y no a la deportiva, y los resultados acabaron demostrando los errores que se cometieron.

"Antes del Mundial, la Selección no nos decía nada, nos aventaban publicidad de que ahora sí el quinto partido y entiendo el trabajo de los medios que también es negocio, pero que no engañen a la gente, han predominado las decisiones de lo comercial por lo deportivo y mientras sea así, lo deportivo pasará a segundo término", expresó.

