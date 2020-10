Manuel Lapuente: 'Así seas Pelé y rechazas un llamado, no vuelves a la Selección Mexicana'

Manuel Lapuente, exentrenador del Tri y amplio conocedor del futbol mexicano, criticó a quienes se niegan a acudir a la Selección Mexicana por compromisos en el extranjero, tales como han sido los casos de jugadores como Carlos Vela o Javier Hernández en su momento, asegurando que si él estuviera al mando, no permitiría que vuelvan al combinado nacional.

“No porque le da flojera, no vuelves más. Así seas Pelé, no vuelves. (Carlos Vela) Es uno de los mejores, pero no el mejor. Hay bastante calidad”

“Han rechazado porque saben que no pueden. Ir a la selección es un orgullo y es lo mejor que le puede pasar a un jugador. Por el hecho de ir a enseñar su futbol a Europa, creo que la tirada del mexicano es ir a jugar a Europa y los argentinos y brasileños hacen eso”.

Lapuente dirigió a la Selección Mexicana a inicios de los 90 y tuvo su segunda oportunidad de 1997 al 2000, llegando a dirigir hasta medio centenar de partidos previo a la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002.

