Marco Fabián cuestiona a Jaime Lozano en el Tricolor: "No se si haya sido su momento"

A pocos días del debut de la Selección Mexicana en la Copa América 2024, el estratega Jaime Lozano continúa recibiendo fuertes críticas. La más reciente provino de Marco Fabián, exjugador de Chivas y Cruz Azul.

En una entrevista con ESPN, el medallista olímpico de Londres 2012 expresó sus reservas sobre si este era el momento adecuado para que Lozano asumiera la dirección del equipo nacional. "A Jaime lo conozco bien, ha hecho un gran trabajo y es un gran entrenador, pero si nos vamos atrás, a su historial, estuvo en los Olímpicos, que fue una medalla de bronce; fueron ahí algunos temas de selecciones de menores, y su paso por Primera División no fue el mejor", señaló Fabián.

Marco Fabián destacó que el historial de Lozano no es extenso, lo cual podría ser un factor en contra. "Digamos que no tiene un historial tan largo del cual pudiéramos decir que tenemos un entrenador experimentado, o con un historial grande dentro del ‘fut’ de nuestro país, o fuera de él. O, eso no tiene qué ver con que sea capaz, porque ha trabajado demasiado y es un entrenador capaz”, agregó el futbolista.

El actual jugador en Andorra también manifestó incertidumbre sobre la idoneidad de Lozano como técnico del Tri en el contexto actual. “No sé si haya sido o si sea el momento adecuado para que esté al frente de la Selección Mexicana en un momento tan cumbre como es este, a dos años de un gran Mundial, y en una Copa América, y en una situación de un cambio generacional", comentó.

Pese a sus críticas, Fabián reiteró la importancia de apoyar al actual estratega del Tri. "Yo creo en los procesos, pero también en los resultados. Tenemos que aceptar y saber que estamos en un deporte en el cual muchas cosas se basan a los resultados", comentó. Tenemos que apoyar a Jaime, es un gran entrenador que ha hecho bien las cosas; no sé si está en el momento adecuado para ser parte de la Selección Mexicana, pero hoy está ahí, es el presente, es lo importante y hoy tenemos que apoyarlo”, concluyó.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: AMÉRICA BUSCA QUEDARSE CON IGOR LICHNOVSKY DE CARA AL APERTURA 2024