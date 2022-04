Marco Fabián: 'Nunca voy a dejar de soñar con el Mundial hasta que deje el futbol'

Marco Fabián dejó de ser considerado para la Selección Mexicana y aunque parece complicado que pueda ganarse un lugar para el Mundial de Qatar 2022, el atacante de Mazatlán no deja de soñar con ir a otra justa mundialista.

"Son situaciones que hay que seguir soñando y apoyando, esté donde esté siempre me voy a considerar ante la selección. Nunca voy a dejar de soñar hasta el día que me retire o deje el futbol.

"Sé que hoy en día hay otra situación, sé que hay muchos jóvenes, que hay muchos en mejor nivel, pero sigo estando dentro de una cancha de futbol y tengo experiencias que me han pasado como en el Mundial de Rusia, de Brasil, que en dos meses me subí a la lista y me gané el lugar", dijo Fabián en charla con TUDN.

Así mismo, Marco Fabián aseguró que buscará renovar con el equipo de Mazatlán pues el final de su contrato se encuentra cercano, pero se siente a gusto con el equipo sinaloense.

"La verdad que si (quiero renovar), es un tema importante porque estamos a nada del término del torneo y empieza la situación de ver lo que sigue. Sé que termino contrato y veremos qué pasa, hemos trabajado bien, ellos están muy contentos conmigo, han visto el trabajo que he tenido, estoy contento aquí y hay que platicar", mencionó Marco Fabián.

