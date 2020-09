Martino sobre Chapo Montes: 'Es difícil imaginar por qué rechazan a la Selección Mexicana'

Ser parte de una Selección debe ser motivo de orgullo, por lo que, para Gerardo Martino resulta inimaginable por qué los jugadores mexicanos lo rechazarían.

Al ser cuestionado por la baja de Luis Montes, Martino expresó su respeto por la decisión del jugador de León, aunque se mostró crítico, pues asegura que a la Selección no se le debe exigir más que respeto y trabajo.

“La decisión y responsabilidad tiene que ver con todo, ser jugador de selección es difícil de imaginar por qué uno lo rechazaría, el chapo tiene claros los motivos y sus motivos es que se venía a competir, a veces juegas y a veces no, quizás viene golpeado por otra etapa que vivió y por una terrible lesión. En la selección no puedes llegar a pedir, se pide respeto nada más, a menos que ellos observen mala calidad de trabajo, faltas de respeto o situaciones anormales, lo demás es cuestión de dar, se viene a ofrecer a la selección, venir genera currículum y una jerarquía, pero finalmente el futbolista decide”, dijo en conferencia de prensa.

“Es algo nuevo para ustedes, él tomo contacto conmigo después de la convocatoria octubre del año pasado para comunicarme su decisión, obviamente la acepté. Lamento mucho que no pueda estar, porque creo que es el mejor jugador de la Liga. Pero son decisiones personales”, añadió.

Por otra parte, el Tata reveló que el futbolista de Chivas Hiram Mier, nunca le expresó su deseo de no formar parte del Tri, incluso mencionó que no tuvo respuesta ante un contacto realizado con anterioridad.

“En el caso de Hiram Mier, no habló conmigo, tuvimos a través de un miembro del cuerpo técnico la idea de hablar con él, incluso intentamos llegar a él por medio del cuerpo técnico anterior, lamentablemente la persona de mi cuerpo técnico no tuvo respuesta y en todo caso sería el futbolista el que tiene que salir a decir algo. Me parece que no tengo nada que hablar”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: MAURO LAINEZ, EL 'SACRIFICADO' DEL TATA PARA ENFRENTAR A GUATEMALA