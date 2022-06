Martino sobre por qué no llama a jugadores de Atlas: ‘Su estructura es más de extranjeros’

Ante los cuestionamientos sobre la falta de jugadores del bicampeón Atlas, Gerardo Martino dejó en claro que la puerta sigue abierta, aunque debe ser congruente con sus anteriores llamados.

“Las puertas están abiertas para todos y sucede que llama la atención que un equipo fue campeón en los últimos dos torneos no tiene jugadores en Selección.

"En el caso del Atlas pasa que en su estructura tiene muchos extranjeros y no puede haber una convocatoria masiva de jugadores que no estuvieron antes porque sería como decir que los tres años y medios anteriores no sirvieron de nada”, explicó.

La Selección Mexicana se enfrentará a Uruguay este jueves a las 21:00 horas (CDMX) y podrás seguirlo a través de RÉCORD en sus tradiconales 'Minuto a Minuto'.

