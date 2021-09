Martino tras errores ante Jamaica: 'Ni por errar un gol o un error defensivo dejarán de venir al Tri'

La Selección Mexicana logró iniciar con el pie derecho su camino al Mundial de Qatar 2022 gracias a una anotación de Henry Martín cuando el partido agonizaba, lo que les da confianza para ir por las victorias a Centroamérica; sin embargo, Tata Martino dejó claro que las fallas específicas de Jorge Sánchez a la defensiva y Rogelio Funes Mori a la hora de atacar, no son motivo para no seguir defendiendo la camiseta nacional en su gestión.

“Ni por errar un gol o cometer un error defensivo, bajo ningún punto de vista estpa pensado, los errores se cometen y las desgracias ocurren. Nos ha ocurrido una fatalida y nos han empatado el partido. Pero no por estos errores van a dejar de venir a la Selección, hay otros temas que no son futbolísticos que sí implican no estar en Selección”, señaló.

Finalmente, el Tata no descartó modificar su planteamiento para los partidos próximos, pues aunque se siente cómodo con el esquema de un atacante en punta, existe la posibilidad de jugar con dos delanteros.

“A lo largo del cliclo hemos trabajado un determinado esquema, pero hay partidos donde tenemos que modificar. Terminamos el partido con un claro 4-4-2 , no descarto nada , solo es un esquema que nos hace sentir cómodos pero conforme la situación que nos lleve el partido podemos modificar, hoy estabamos exigidos por el doble 9 y estamos contentos por Henry y por el equipo”, sentenció Martino.

TATA ES 'BAJA' DEL TRI

La Selección Mexicana tiene en Panamá y Costa Rica a sus próximos rivales en el Octagonal Final de la Concacaf y los enfrentará sin Gerardo 'Tata' Martino en la banca tricolor.

“Mañana me toca hacer cirugía por desprendimiento de retina", reveló el técnico del combinado Tricolor.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MEMO OCHOA: 'EL MENSAJE DE LA PRENSA ES EQUIVOCADO, LA ELIMINATORIA NO SE PASA CAMINANDO'