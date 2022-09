Martino tras la derrota vs Colombia: 'Los errores tienen que ver con la historia de México'

En el análisis de Gerardo Martino la derrota contra Colombia se debió a 15 minutos de desconcentración, sin embargo; el Tata tiene claro que el Tri tuvo uno de sus mejores tiempos en 4 años.

“Yo les puedo decir el análisis que yo tengo y no lo que le tengo que decir a la gente o a quien sea; en definitiva cuando un equipo no gana desde afuera la perspectiva es totalmente distinta, reconocemos que perdimos un partido que ganabamos 2-0 , yo creo que en ningún momento nos hayan borrado, tuvimos 15 minutos en donde estuvimos desconcentrados”, destacó el entrenador nacional.

“Teniendo un primer tiempo de lo mejor en 4 años incluso pudiendo haber hecho un gol más y teniendo la rebeldía de los últimos 15 minutos al salir a buscar el partido con muchos chicos jóvenes que están jugando sus primeros partidos con la Selección; con eso me quedo yo”, agregó.

LOS ERRORES DE MÉXICO VIENEN DESDE HACE AÑOS Gerardo Martino mencionó qué es lo que le faltó a México ante Colombia, pero también señaló que hay errores que tienen que ver con la historia de México, pues se cometen desde años atrás. #LUP pic.twitter.com/qAwUAl98tt — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 28, 2022

El Tata Martino agregó que los errores que han cometido en los partidos vienen de años atrás, por lo que es un problema en la naturaleza del combinado nacional, aunque señaló que deben corregirlo antes de que arranque el Mundial.

"Esto (los errores) tiene que ver con la historia de México. Un lateral ofensivo que termina en un gol en el otro arco y te fuiste en Octavos. Hay infinidad de casos de México que tienen que ver con situaciones de esta naturaleza y en otras épocas donde tenían infinidad de jugadores jugando en el exterior.

"Por eso yo digo que tenemos que ser justos en el análisis, nosotros tenemos este problema hoy y lo que tenemos que hacer es solucionarlo de cara a lo que pase en 30 días. Pero cuando se cometían esos errores hace años, estos muchachos no jugaban y los errores se cometían igual", expresó.

Asimismo, a menos de dos meses del debut contra Polonia, Martino se va con la sensación de haberse reencontrado con el funcionamiento del equipo, solamente tiene pendiente afinar los detalles en pelota parada a la defensiva.

“El primer tiempo que tuvimos fue de muy buen nivel con un segundo gol que fue de una factura impresionante, el funcionamiento ya lo volvimos a encontrar, Ecuador me muestra eso, Paraguay me muestra eso, contra Perú los mismo, el primer tiempo de hoy hoy; el rival se mete al partido en una pelota parada y no porque nosostros fuimos retrocediendo, fue en una pelota parada y eso es lo que tenemos que corregir”, apuntó Gerardo Martino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: TATA MARTINO FUE AGREDIDO Y ABUCHEADO TRAS CAER ANTE COLOMBIA