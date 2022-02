Matador Hernández: 'La Selección Mexicana tiene líderes pechos fríos'

La Selección Mexicana culminará su participación en el Octagonal Final de la Concacaf rumbo a Qatar 2022 y aún no ha asegurado su participación en la próxima Copa del Mundo, la cual aún peligra.

Esto aunado a las derrotas en las pasadas Copa Oro y Nations League, han sumido al Tricolor en una crisis, la cual, para Luis 'Matador' Hernández se debe a que no hay líderes en el conjunto nacional.

"Hoy los líderes son puros pechos fríos, creo yo, como se dice. Siento que por jerarquía Memo Ochoa es el único que puede externar su punto de vista", al canal Social Sports de YouTube.

Además, el exdelantero aseguró que hoy en día los futbolistas se preocupan más por cuestiones extracancha que en lo deportivo.

"Ser un líder no es tener un buen partido dentro de una eliminatoria, son muchas cosas, hoy los jugadores no hablan, los jugadores líderes no se pelean, les importa más arreglarse el cabello o salir en un comercial que partirse la madre en la cancha. Yo lo veo así, a lo mejor me equivoco, pero me han transmitido eso", sentenció el 'Matador' Hernández.

