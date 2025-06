Mateo Chávez reveló cómo se enteró de su titularidad en el México vs Costa Rica

Mateo Chávez fue una de las caras nuevas que el Javier Aguirre presentó en el once inicial de la Selección Mexicana ante Costa Rica, la situación causó reacción en el propio jugador quien reveló cómo se enteró de su inclusión.

Tras el encuentro el zaguero que recientemente emigró al futbol europeo habló de los sucedido: “Me enteré en la charla y pues me palpitó más fuerte el corazón, pero no me pasó nada más por la cabeza que meterme al jeugo, concentrarme y hacerlo de la mejor manera”.

“Este fue mi verdadero debut en una competición oficial y pues entra el nervio, la felicidad. Es la oportunidad de mi vida”, mencionó el jugador en zona mixta.

Un sueño cumplido

Mateo Chávez no pudo ocultar su felicidad aunque al mismo tiempo lamentó que no se logró la victoria ante Costa Rica: “A pesar del resultado uno sale feliz por lo que vivió, el estadio, el rival”.

“Lástima el resultado, pero claro que me siento muy feliz de volver a ver a la grada durante el himno nacional y ver a mi familia ahí. Es un sueño (cumplido) para mí”, catapultó.

Empate agridulce

La Selección Mexicana se terminó quedando con el liderato en el Grupo A; sin embargo, las sensaciones no fueron buenas para los dirigidos por el Vasco Aguirre tras el empate ante Costa Rica en el cierre de la Fase de Grupos de la Copa Oro.

