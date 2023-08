México buscará ser sede de la Copa Mundial Femenina 2027 o 2031

El futbol femenil no deja de alzar la mano en nuestro país y ya se busca compartir y ser sede del Mundial 2027, aprovechando que un año atrás se llevará a cabo la Copa del Mundo varonil, por lo que se podrán cumplir sin problema con todas las condiciones que exige la FIFA. Andrea Rodebaugh, Directora Deportiva de Selecciones Femeniles, confirmó que la idea es albergar el próximo certamen, pero en caso de no conseguirlo pide seguir postulados para la edición 2031.

“Entiendo que seguimos en la contienda, claro que sí. Hay que presentar un proyecto a FIFA, no sé cuántos proyectos haya ahora, para el Mundial anterior fue el que más postulaciones tuvo. Me imagino que para este también, pero estoy convencida de que la Federación sí lo está, lo está buscando. Se habla del mundial 2027 y si no, pues en el siguiente que sería en el 2031”, afirmó en entrevista con RÉCORD.

Sobre la ausencia del Tri en la reciente Copa del Mundo y el notable incremento de nivel en el futbol femenil, Rodebaugh admitió que se ilusiona con ver a México compitiendo en esos escenarios.

“Creo que es una gran oportunidad de poder ver cómo se está jugando, cuál es el nivel internacional y también para ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder estar ahí. A mí me da mucho gusto en sí por el futbol femenil. ¿Por qué? Pues porque durante muchos años pensar que puede haber una final de tan alto nivel y lo dije cuando vi el partido de Francia contra Estados Unidos con toda una tribuna llena y apoyando es mucha ilusión y a mí lo que me genera es la ilusión de poder ver a México ahí”, apuntó.

