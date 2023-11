México vs Honduras: Reinaldo Rueda se muestra preocupado por la cancha del Azteca

México recibirá a Honduras con la misión de ganar el partido por dos goles o más para evitar la eliminación de la Nations League y poder soñar con la Copa América. Sin embargo, en frente tendrá un equipo que ya demostró que puede vencerlos.

A pesar de que el pasado viernes Honduras sacó la victoria en Tegucigalpa, el entrenador, Reinaldo Rueda, no se confía y sabe que podrían enfrentar problemas, especialmente por jugar en el Estadio Azteca, donde su cancha tuvo dos juegos el pasado domingo.

“Eso me sorprende, no sabía. Normalmente, todas las asociaciones internacionales bloquean las canchas tres días antes si no ha tenido partidos anteriores, esperemos que no se haya maltratado, es una cancha que garantiza un buen nivel de juego por todo lo que tiene el estadio Azteca”, reveló el Rueda.

El DT sabe que también verán a un México distinto y considera que la altura en la Ciudad de México y el apoyo en de la gente beneficiará a los dirigidos por Jaime Lozano en el partido de Vuelta.

“Nos vamos a enfrentar a otro México totalmente diferente, porque lo obliga la localía, el resultado adverso, lo facilita la cancha, el tema de la altura, ellos están más adaptados al comportamiento de los más de 2 mil 250 metros sobre el nivel del mar que hay que tener en cuenta”, reveló el entrenador en conferencia de prensa.

