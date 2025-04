Miguel Herrera revela el por qué no llevó a Moisés Muñoz al Mundial de Brasil

Miguel Herrera rompió el silencio y reveló el por qué, a pesar de tener un largo proceso con Moisés Muñoz, lo terminó dejando fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial de Brasil de 2014.

En 2024, Moisés Muñoz afirmó que, uno de los momentos más dolorosos de su carrera, fue su ausencia en la convocatoria final para el Mundial del 2014. En entrevista con RÉCORD, el exportero del América confesó que nunca supo exactamente por qué el Piojo lo dejó fuera del torneo, ya que jamás hablaron del tema.

"La verdad es que yo no tuve oportunidad de hablar con él antes ni después de ese Mundial. Me volvió a llamar a la Selección después del 2014, pero nunca tocamos el tema. Era irrelevante pedirle una explicación y tampoco él me la dio", comentó Muñoz.

Lamentó no ir al Mundial | MEXSPORT

Miguel Herrera rompe el silencio y aclara la decisión

A más de una década del Mundial, el "Piojo" Herrera, actual director técnico de Costa Rica, explicó por primera vez en entrevista con Sandra de la Vega por qué no incluyó a Muñoz en la lista de 23 jugadores que viajaron a Brasil.

"Tuve una sola duda en mi convocatoria. Siento que fue injusto entre Talavera y Moy, porque Moy lo llevé al América, vivimos cosas muy padres… pero yo le pedía más trabajo en la Selección", declaró Herrera.

Cuestionó la falta de trabajo de Muñoz | MEXSPORT

El estratega explicó que Guillermo Ochoa, Jesús Corona y Alfredo Talavera mostraron un compromiso notable en los entrenamientos, situación que terminó por inclinar la balanza previo a la justa mundialista.

"Memo, Chuy y Talavera trabajaban muchísimo. Moy como siempre se lo dije: ‘tú trabajas menos que ellos. Tú hacías 20 repeticiones y te ibas, y ellos querían más y más’. Ahí fue cuando tomé la decisión", afirmó.

Se decantó por Tala, Ochoa y Corona | MEXSPORT

