Nacho Ambriz sobre próximo DT del Tri: 'No me gusta que digan que el mexicano no está preparado'

En entrevista para la Octava Sports, Ignacio Ambriz dejó claro que los entrenadores mexicanos cuentan con la preparación suficiente para poder dirigir a la Selección Mexicana.

"Somos pocos los entrenadores mexicanos en la Liga, algo también no estamos haciendo nosotros para no aprovechar el trabajo que tenemos. No me gusta que digan que el mexicano no está preparando, porque en mi caso se están equivocando", sentenció Ambriz.

El director técnico del Toluca comentó en la Octava que por lo menos él cuánta con lo suficiente para poder tomar a la Selección Mexicana y el error está en Federación: "Yo sí puedo debatirle a quien sea, Jimmy fue tercer lugar de unos Juegos Olímpicos, Luis Pérez vivió 4 años en España, después tuvo un fracaso en Selecciones menores, pero ¿quién no fracasa? La gente de la Federación debe de pensar que también se están equivocando".

El estratega de 57 años destacó que los directores técnicos mexicanos solamente son vistos para apagar el fuego: "El mexicano parece que llega a apagar fuego, me tocó con Javier Aguirre, que lo han agarrado así en dos ocasiones, porque las cosas no salían. Primero es dónde queremos llegar y tenemos que sentar bases desde arriba, porque al final todos los entrenadores que han pasado, extranjeros o mexicanos, no han llegado al quinto partido; algo estamos haciendo mal".

Finalmente, Ignacio Ambriz aprovechó la ocasión para dar algunos de sus candidatos para tomar al Tricolor: "Me gustaría que fuera un mexicano; hay gente capaz: Miguel Herrera, independientemente de sus errores, es un tipo capaz, con carisma a la afición y jugadores. Siempre le he dicho que él debe agarrar a la Selección, después está Jimmy, quien ha hecho un gran trabajo y conoce esta camada nueva, también está Vuce, se ha descartado, pero es un gran entrenador".

