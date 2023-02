Néstor de la Torre 'explotó' contra Selecciones Nacionales: 'México no tiene identidad'

Si alguien sabe el manejo del futbol mexicano, ese es Néstor de la Torre, pues estuvo como director de Selecciones Nacionales hace algunos años. Ahora con el tema caliente de quien es el entrenador, el exdirectivo aseguró que ese no es el problema, sino que no hay un plan real de formación.

De la Torre propone que desde los 14 años los formadores en México entrenen a los jóvenes en busca de un estilo determinado y así todas las Selecciones Nacionales en todas las categorías tengan un estilo de juego definido y sea el entrenador el que se tenga que adaptar a él.

"NUNCA HEMOS TENIDO IDENTIDAD" Néstor de la Torre fue muy directo y dijo en el futbol mexicano nunca hemos tenido identidad porque no nos hemos puesto claros en lo que es mejor para nuestro balompié. @guzmanjuegue@dtAlex_Aguinaga@fersch_4@FerCevallosF pic.twitter.com/KvSZ0E7fwk — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 2, 2023

De lo contrario cada que se escoge un nuevo entrenador es “empezar de cero”, ya que quieren imponer “hasta la forma de cortar el pasto”. Esto según Néstor ha provocado que el futbol mexicano no tenga identidad.

“Creo que nunca hemos tenido identidad, porque no nos hemos puesto claro en lo que es mejor para el futbol mexicano tropicalizar las reglas, las políticas y los valores que puedan tener. México es un país muy especial por todas las cosas, el fútbol no puede estar exento. México puede sacar cosas buenas de otras ligas, pero hasta ahí, no hay que copiar”, señaló Néstor en entrevista con Fox Sports.

