Néstor de la Torre no quiere a Rafa Márquez como DT del Tri para el Mundial del 2030

La posibilidad de que Rafael Márquez sea el entrenador de la Selección Mexicana para el proceso rumbo al Mundial de 2030 ha generado opiniones divididas. Entre los detractores de esta idea se encuentra Néstor de la Torre, exdirectivo del futbol mexicano, quien considera que Márquez no cuenta con las credenciales necesarias para asumir dicho cargo.

A pesar de su ilustre carrera como futbolista, la experiencia de Rafael Márquez como director técnico es limitada. Su trayectoria en los banquillos comenzó en las divisiones inferiores del Barcelona, donde dirigió al equipo B. Posteriormente, fue designado auxiliar de Javier Aguirre en la Selección Mexicana durante el proceso 2024-2026. Ahora supuestamente será el encargado de tomar el equipo tras la Copa del Mundo del próximo año.

La opinión de Néstor de la Torre

Néstor de la Torre ha sido claro en su postura y argumenta que, aunque Márquez fue un gran líder en la cancha, eso no necesariamente lo convierte en un director técnico capacitado para tomar las riendas del equipo nacional.

“Hay diferentes formas de liderazgo en un equipo de futbol. Hay liderazgos de personalidad, de fuerza, de empeño, de trabajo y de futbol. Rafa es un gran líder futbolísticamente hablando, pero no ha entrenado. Su experiencia como DT se limita a un equipo de segunda división de un gran club, y eso es todo lo que ha hecho”, declaró de la Torre.

“Qué sustentos, o qué respaldos, o qué bases o qué cimientos me dices que me haga pensar que va a ser un gran entrenador en la Selección. Está aprendiendo. Yo no digo que no pueda ser buen entrenador. Yo lo que estoy diciendo es que hoy me dicen eso y es humo de los dueños porque él no tiene ninguna base para yo pensar que es buen entrenador”, finalizó el exdirectivo.

