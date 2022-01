Néstor de la Torre sobre Tata Martino: 'No ve los partidos de sus jugadores; no sabe a quién dirige'

Los resultados que ha obtenido Gerardo 'Tata' Martino con la Selección Mexicana en los últimos partidos y en específico los eliminatorios del Octagonal Final de la Concacaf para ganar un boleto al Mundial de Qatar 2022, no han dejado buenas sensaciones por el accionar del equipo dentro del terreno de juego.

Ante esta situación, Néstor de la Torre, quien fuera en su momento directivo del combinado tricolor, dio su postura; declarando que el estratega argentino no ha tenido el interés de ver los partidos de sus jugadores.

"No sé cómo esté hecho el contrato del Tata, pero no ha venido a ver los partidos, si el DT, no tiene el interés de ver los partidos más importantes de sus jugadores, no sabe a quién está dirigiendo", mencionó en entrevista para WDeportes.

Por otra parte, también señaló que la directiva debería tener una evaluación y sacar conclusiones.

"La directiva tiene que cuestionar lo que se está haciendo, el preguntar de porque este si o porque este no", añadió.

Néstor destacó que los jugadores mexicanos que militan en el futbol europeo no necesariamente deben ser considerados para la convocatoria del Tri.

"No creo que exista tal hecho de que todos los jugadores de Europa tengan que jugar, es más por convicción que por decreto", comentó.

