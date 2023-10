La Selección Mexicana Sub-23 se encuentra con la espalda en pared, pues el Tricolor se encuentra en el tercer lugar del Grupo A con un punto en donde necesitan un triunfo frente a Uruguay para poder meterse a las Semifinales de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

"La varonil es un grupo que se encuentra en proceso de trabajo, en donde no contamos con todos los jugadores por un tema de calendario. Es un grupo que está dando su mejor esfuerzo y seguramente tendrán una buena actuación en el partido que falta", mencionó Sisniega en entrevista.

"Si no se logra medalla no es un fracaso. Queremos una buena actuación con el grupo que traemos. No veníamos por una medalla", agregó.

El Tricolor perdió en su debut en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 al caer por la mínima contra el anfitrión, mientras que en la segunda fecha empataron 0-0 ante la Selección de República Dominicana.

"La única opción que tenemos es ganar, el equipo que gane pasa a Semifinales. Es un reto difícil e importante"

El próximo reto para la Selección Mexicana Sub-23 será el domingo 29 de octubre, cuando se midan a las 13:00 tiempo de México contra Uruguay en el Estadio Elías Figueroa.

