Panamericanos 2023: México golea a Estados Unidos y se lleva el bronce en futbol

La Selección Mexicana ganó la medalla de bronce. El Tri calló bocas de todos aquellos que no confiaron en ellos y superaron con tranquilidad 4-1 a Estados Unidos para quedarse con el tercer lugar en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Contrario a lo que afirmó Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana, la Selección regresará a casa con la presea de bronce.

"Si no se logra medalla no es un fracaso. Queremos una buena actuación con el grupo que traemos. No veníamos por una medalla”, aseguró el directivo al inicio de la justa.

El equipo de Ricardo Cadena se repuso de un mal comienzo en donde el conjunto de las Barras y las Estrellas se adelantaron en el marcador con anotación de Tega Ikoba aprovechando un primer rechace de Fernando Tapia.

Fue entonces cuando apareció el 10 nacional, el que fue el mejor jugador de México en la competencia, Jordan Carrillo para igualar la pizarra con un disparo de media distancia antes de que finalizara el primer tiempo.

Para la parte complementaria solamente hubo un equipo, el Tri se adueñó del balón e impuso su ritmo sorprendiendo con gol de vestidor por parte de Ray Fulgencio al chocar la pelota después de un pase en diagonal.

Después volvió a aparecer Carrillo para poner su segundo en la cuenta personal con un tiro cruzado dentro del área para así desvanecer las pocas posibilidades estadounidenses de regresar en el partido.

Y ya con el rival tirado adelante, Ali Ávila metió el cuarto y definitivo al cerrar una pinza a minutos de que finalizara una nueva edición juvenil del llamado Clásico de la Concacaf.

