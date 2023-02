El nombramiento de Diego Cocca como nuevo entrenador de la Selección Mexicana ha generado un sinfín de opiniones, entre ellas está la de Veljko Paunović, entrenador de Chivas, quien felicitó al argentino por su nuevo cargo, oportunidad que dijo es merecida.

"Desde luego que dirigir a una Selección Nacional como México es un fantástico logro y le felicito a mi colega Cocca, estoy segurísimo que lo va a hacer muy bien. Creo que ahí va la gran motivación y la capacidad no va a faltar, van a ser momentos con mucha ilusión desde el inicio.

“Desde luego que pienso que para llegar a tener una oportunidad con una gran selección como lo es México, tienes que hacer las cosas bien, es su caso y bien merecida esta oportunidad", dijo en conferencia de prensa.

Y refiriéndose al nivel que tiene el futbol mexicano, ‘Pauno’ consideró que, con base en su experiencia, el balompié nacional está dentro del Top 6, pues aseguró que hay calidad y competencia, lo que se refleja en cada club de la Liga MX.

"Después de un poco más de tres meses trabajando aquí y basado en mi experiencia en los países que he trabajado, creo que Top 6. Pienso que hay muy buen talento, cuando vemos cómo compiten los equipos, los recursos son fantásticos.

“Eso no me sorprende y para mí el reflejo es cómo compiten, es un gran indicio de la capacidad y cuando puedes hacer un buen futbol como el que juegan aquí. Es un gran nivel, pero considero que hay áreas donde se puede mejorar, no voy a hablar de este tema, pero siempre se puede mejorar", expresó.

