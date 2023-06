Pedro López previo al debut del Tri Femenil en JDCC: "Van a dejar la piel por dar una alegría al país"

Hoy es el debut de la Selección Mexicana Femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, y con el Tri, también debuta oficialmente el entrenador Pedro López en Concacaf, por lo que el timonel nacional invitó a la afición a conocer a su equipo, apoyarlo y confiar en que obtener buenos resultados.

"En las casi dos semanas que llevamos trabajando, la actitud y la ilusión de las jugadoras ha sido envidiable; cada vez que se pongan la playera de México van a tratar de ser el mejor ejemplo para las jóvenes de este país, y les ruego que nos den una oportunidad porque ellas van a dejar la piel en el campo por darle una alegría a este país.

"Son mis primeros Juegos Centroamericanos, es mi primera competencia en el entorno de Concacaf y por lo que me comentan me puedo encontrar contextos complicados. Tal vez no son equipos que te vayan a dominar o jugadoras más determinantes que las que puede tener México, pero sí usan bien sus armas, la historia dice que te pueden ganar y hay que estar preparados", dijo a RÉCORD.

Esta tarde enfrentan a Puerto Rico y con ello arranca el camino de México para ser Tricampeonas en futbol después de haber ganado en Veracruz 2014 y Barranquilla 2018.

"Sobre todo ilusiona, nadie se siente en la obligación de ganar, sino que es algo que le queremos regalar a la afición porque estamos en deuda con ellos y queremos volver a ganarnos su cariño".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: MÉXICO DEBUTÓ CON VICTORIA ANTE REPÚBLICA DOMINICANA EN CENTROAMERICANOS