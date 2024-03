Pedro López se va insatisfecho a pesar de la clasificación a Semifinales: 'Al final me volví loco'

Paraguay lo volvió loco. Después de haber obtenido la victoria por 3-2 ante Paraguay, el director técnico de México, Pedro López, confesó que en la recta final del partido las rivales lo volvieron loco debido a que no realizó un buen planteamiento.

A pesar de que el Tricolor se logró instalar en las Semifinales de la Copa Oro W, López se fue con un mal sabor de boca después del partido contra la Albirroja. "Creo que lo podía haber leído mejor (el partido) y de hecho al final estaba un poco desquiciado, ya no encontraba la fórmula. Enhorabuena a Paraguay, porque me volví un poco loco", comentó el estratega del cuadro Azteca.

"Realmente tenía casi más miedo a este partido, que el de Estados Unidos. En la rueda de prensa anterior decía que yo estaba durmiendo bien, hoy llevo dos días que me quitaba bastante el sueño este partido, pero por suerte lo hemos sacado adelante", agregó el entrenador.

Gran parte de que en los últimos minutos del compromiso México la pasara mal, se debe a que varias de las oportunidades que tuvieron frente a la portería rival, no terminaron de ser aprovechadas. "Hubo un momento en el que ni con el penalti, pensé que nos iban a meter gol, si hubiéramos metido el 30% de las ocasiones que hemos tenido pues igual hubiéramos tenido un final más tranquilo", sentenció Pedro López.

Finalmente, el estratega español dejó claro que ahora no se van a conformar con haber llegado a las semifinales, quieren ir por más: "Si me lo hubieran dicho antes de empezar el torneo (llegar a Semifinales), diría que sí, ahora aspiro a más, ahora no vamos a quedarnos con las Semifinales, porque eso ya lo tenemos, ahora vamos a tratar de llegar a la Final".

