Pep Guardiola: 'México sabe competirle muy bien a las grandes selecciones'

Pep Guardiola, referente en la dirección técnica del futbol mundial hoy en día, dio sus impresiones respecto a la Selección Mexicana y lo que puede llegar a hacer en Qatar 2022, asegurando que es un combinado que sabe lo que es crecerse cuando el rival tiene un gran nombre.

"México siempre ha sido un equipo de Mundial y siempre México contra equipos grandes siempre ha competido muy bien, luego contra equipos de su nivel igual podría, pero siempre ha competido bien y es un rival que siempre es duro de encontrarse en un Mundial porque tiene jugadores dinámicos, todos saben jugar bien al futbol", indicó el técnico español en charla con Hristo Stoichkov según recoge TUDN.

Guardiola no pudo analizar lo que le hace falta a México y Gerardo Martino, pues no ha seguido de cerca al Tricolor, aunque confía en la capacidad del Tata para llevarlo lejos.

"La sensación que tengo de México, no puedo hablar, sé que tienen muy buen entrenador con el Tata Martino. México siempre ha jugado muy bien al futbol ¿Qué le falta? No lo sé porque no lo he visto, no estoy ahí para juzgar lo que le falta, el entrenador es el primero que lo sabe", apuntó Pep.

